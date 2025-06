Osimhen Juventus bianconeri da tenere in considerazione per la corsa all’attaccante ma… Dalla Premier al Galatasaray | non bisogna illudersi

Il calciomercato di Osimhen resta avvolto da un’aura di incertezza: se da una parte la Juventus e i Bianconeri continuano a seguirlo con interesse, dall’altra il nigeriano potrebbe cambiare idea in un battito di ciglia. Con tante pretendenti, tra Premier League e Galatasaray, non bisogna illudersi: il futuro dell’attaccante si gioca su più fronti. Ma quali sono le vere possibilità che l’affare si concretizzi con la Juventus? Scopriamolo insieme.

Osimhen Juventus, bianconeri da tenere in considerazione per l’attaccante nigeriano: tutte le ultime sull’obiettivo di mercato. Il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione legata a Osimhen, attaccante accostato al calciomercato Juventus, che piace anche in Premier League e non solo. PAROLE – «Osimhen cambia idea dalla sera alla mattina. Può materializzarsi qualcosa dalla Premier, il Galatasaray sta valutando. Invito a seguire la traccia di Osimhen alla Juve, obiettivo primario però c’è stato un cambio di management. 75 milioni valevoli per l’estero è la clausola, teniamo dentro la Juve ma senza illudere». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com