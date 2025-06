Osimhen Juve la rivelazione fa scatenare i tifosi | I bianconeri faranno un tentativo per lui! Cosa filtra sull’attaccante del Napoli tra clausola e concorrenza

Il nome di Osimhen sta infiammando i sogni e le discussioni dei tifosi della Juventus: il bomber del Napoli potrebbe essere il prossimo grande colpo di mercato dei bianconeri. Con una clausola da 75 milioni valida solo all’estero, il suo trasferimento è ancora un’incognita, ma l’interesse delle Big non si ferma qui. La corsa a Osimhen si preannuncia ricca di colpi di scena: cosa filtra sull’attaccante e quale sarà il suo possibile destino?

Osimhen Juve, la rivelazione fa scatenare i tifosi bianconeri sull'attaccante nigeriano: le ultimissime. Il nome di Osimhen è tornato prepotentemente nel mirino del calciomercato Juve. Secondo quanto riportato da Valentina Mariani di Sky Sport, i bianconeri proveranno a fare un tentativo per il bomber nigeriano. Sull'attaccante del Napoli c'è una clausola di 75 milioni di euro valida solo all'estero e ci sarebbero club di Premier League interessati oltre al Galatasaray con cui ha giocato l'ultimo anno in prestito. PAROLE – «Attenzione a Osimhen che col cambio di dirigenza potrebbe essere un altro obiettivo.

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Osimhen Juve, la rivelazione: «Faranno un tentativo». Ultime; Osimhen Juve: «Ora c'è un top club italiano su di lui»; Chiellini Juve, nuovi dettagli sul suo ruolo. Rivelazione.

“Osimhen non interessa alla Juve”: il presunto audio di Giuntoli scatena i social - Il Managing Director Football della Juve sarebbe infatti stato interpellato dalla televisione turca Derin Futbol Tv in merito al possibile interesse da parte dei bianconeri per Osimhen. Segnala tuttosport.com

Osimhen alla Juve: spunta la foto con la maglia - Osimhen, lo scatto 'bianconero' fa impazzire i tifosi della Juventus. Si legge su calciomercato.it

Osimhen Juve: si capovolge di nuovo tutto per l’attaccante! Contatti ripresi con questo top club, cosa sta succedendo adesso sul mercato - Contatti ripresi con questa big europea, cosa sta succedendo ora sul mercato Il futuro di Victor Osimhen sembra tingersi sempre più dei colori del ... Segnala juventusnews24.com