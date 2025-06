Osimhen Dzeko e Immobile i bomber di Turchia riportano 55 goal in Serie A Chi li vuole e chi può prenderli

Un'onda di rinascita che scuote il calcio italiano: Osimhen, Dzeko e Immobile, i protagonisti di 55 gol, sono pronti a scrivere nuove pagine di storia. Chi li vuole? Chi può prenderli? La loro forza e talento sono un richiamo irresistibile, pronto a infiammare la Serie A e a riaccendere le speranze dei tifosi. La sfida è aperta: il mercato è in fermento, e il loro futuro potrebbe essere ancora più brillante.

Un`ondata di ritorno, un`Ancienne Vague che bussa con forza al portone della Serie A: Victor Osimhen, Ciro Immobile e Edin Dzeko, 55 goal in. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

