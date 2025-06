Osimhen altro che Serie A | rispunta una vecchia fiamma che può sbloccare tutto

Victor Osimhen, tra ipotesi di mercato e suggestioni di vecchie fiamme, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La Juventus resta in lizza, ma una soluzione del passato sembra essere quella più calda e vicina alla realizzazione. Il futuro del bomber nigeriano è tutto da decifrare, e le prossime settimane promettono colpi di scena che potrebbero cambiare le carte in tavola. Resta da capire: dove giocherà il suo prossimo campionato?

