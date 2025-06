Oscargreen | la cooperativa toscana Giaggiolo sul podio del premio giovani agricoltori nella categoria coltiviamo insieme

Oscargreen, la rinomata cooperativa toscana Giaggiolo, conquista ancora una volta il podio ai prestigiosi Oscar Green di Coldiretti Giovani Impresa, nella categoria “Coltiviamo insieme”. Un riconoscimento che celebra il talento, l’innovazione e la passione degli agricoltori aretini, pronti a scrivere un brillante futuro per l’agricoltura italiana. Una vittoria che conferma l’eccellenza del settore e ispira nuove sfide nel mondo rurale.

ARezzo, 14 giugno 2025 – Un trionfo anche quest'anno per l'agricoltura aretina, La Cooperativa Toscana Giaggiolo sul podio dell'Oscar Green Nazionale, il premio di Coldiretti Giovani Impresa nella categoria "Coltiviamo insieme" nell'ambito del Villaggio contadino di Udine. Dopo un 2024 che aveva visto la Coldiretti aretina vincere il premio nazionale con le creme della longevità a base di kiwi di Jacopo Trasolini (Valdichiana) nella categoria Campagna Amica, quest'anno il Valdarno arriva in finale con il lavoro della Cooperativa Toscana Giaggiolo.

