Orti in Cascina a Milano nasce un nuovo spazio di socialità e inclusione

A Milano, nasce un nuovo focolare di speranza e comunità: gli orti in cascina di Cascina Vita Nova. Grazie a una collaborazione tra Leroy Merlin e Fondazione Progetto Arca, si trasforma un’area esterna in un vivace spazio di socialità e inclusione nel quartiere di Baggio. Un punto di riferimento per chi cerca dignità e supporto, offrendo servizi essenziali come accoglienza, mensa e market solidale. Un progetto che unisce cuore e azione per cambiare vite.

Milano, 14 giugno 2205 – Nuova vita per l'area esterna di Cascina Vita Nova, grazie a un progetto di riqualificazione che ha coinvolto Leroy Merlin e Fondazione Progetto Arca. La struttura, nel quartiere milanese di Baggio, rappresenta un importante hub multiservizi solidale dedicato all’accoglienza di persone senza dimora con i loro animali, con l’aggiunta di servizi quali guardaroba sociale, mensa e market solidale per le persone in difficoltà del territorio. La realizzazione del progetto – nato nel 2014 - ha coinvolto sia i collaboratori che i clienti di Leroy Merlin, trasformando gli spazi esterni della cascina in una vera oasi di benessere e socialità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Orti in Cascina, a Milano nasce un nuovo spazio di socialità e inclusione

