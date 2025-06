Orti che curano | il progetto dedicato agli anziani

Scopri come gli orti terapeutici di 'Radici Vive' stanno rivoluzionando il benessere degli anziani, unendo natura e cura in un progetto che valorizza l'attività fisica e mentale. I partecipanti, attraverso la coltivazione di aromatiche e verdure, riscoprono il piacere di prendersi cura di sé stessi e della comunità. Un'iniziativa che dimostra come la terra possa essere un potente alleato di salute e vitalità, anche in età avanzata.

Coltivare l’orto per migliorare il benessere psicofisico dell’individuo. In altre parole ‘Orti Terapeutici’. È questa l’interessante iniziativa che rientra nell’ambito del progetto ’Radici Vive’, presentata ieri alla Residenza S.Umiltà di Faenza. In sintesi gli ospiti della residenza grazie alla coltivazione di 12 vasche con piante aromatiche e verdure selezionate con il supporto dei tecnici del Consorzio Agrario di Faenza, hanno intrapreso un percorso che unisce attività pratica e stimolazione sensoriale. La cura dell’orto infatti aiuta i 30 ospiti diurni della struttura a mantenere e rafforzare le capacità motorie attraverso movimenti precisi e coordinati, mentre la varietà di colori, profumi e consistenze delle piante stimola la percezione sensoriale, favorendo il benessere cognitivo ed emotivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Orti che curano: il progetto dedicato agli anziani

