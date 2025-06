Orsini | incertezzaservono azioni forti

In un contesto di crescente incertezza, Orsini, presidente di Confindustria, richiama a un’azione decisa e immediata. Con un piano da 8 miliardi in tre anni, punta a stimolare le imprese a investire, mentre sottolinea l’urgenza di affrontare i costi energetici crescenti e invita a considerare con serietà il nucleare come soluzione strategica. È ora di agire con determinazione per salvaguardare il futuro industriale del paese.

15.42 Servono azioni "forti" e "subito", a partire da un piano da 8 miliardi in 3 anni per convincere le imprese a investire. Così il presidente di Confindustria Orsini,che ha chiuso il Convengno dei Giovani Imprenditori a Rapallo. Orsini sottolinea l'impatto dei conflitti sui costi dell'energia. E afferma:"Questi scenari di incertezza mettono le nostre imprese in difesa" sugli investimenti. Invita a "correre velocemente" sul nucleare. E plaude al messaggio dei giovani industriali: "Non possiamo più galleggiare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

