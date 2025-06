Orlando ammette | Inter a pezzi E sull’addio di Calhanoglu…

Massimo Orlando analizza la difficile situazione dell’Inter, ancora scossa dall’incertezza di Calhanoglu e dalla crisi morale che attraversa il club. In un panorama calcistico in fermento, le parole dell’ex calciatore gettano luce sui possibili scenari futuri e sulle sfide che attendono i nerazzurri. Ma come reagirà l’Inter a questa tempesta di novità e tensioni? Solo il tempo lo dirà.

Massimo Orlando si è espresso sul possibile addio di Calhanoglu all’Inter: il pensiero dell’ex calciatore. Intervistato da Tmw Radio, Massimo Orlando ha commentato così il possibile addio di Calhanoglu all’ Inter, tornando anche sulla situazione emotiva dei meneghini: LE PAROLE – «L’Inter è a pezzi dal punto di vista morale, la Juve invece con Tudor confermato mi immagino che sarà più pressante con i suoi. Per Tudor questo comunque è un biglietto di presentazione che non vuole sbagliare. Calhanoglu? I cicli finiscono, dipende se anche lui pensa sia così. E’ turco, andare al Galatasaray potrebbe essere un chiudere la carriera lì in patria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Orlando ammette: «Inter a pezzi. E sull’addio di Calhanoglu…»

