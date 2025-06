Orlando | Allegri si gioca tutto al Milan Su Xhaka si è ‘convertito’!

Orlando Allegri si gioca tutto sul Milan, puntando su Xhaka e le sue potenzialità. L’ex calciatore Massimo Orlando ha analizzato le ultime mosse dei rossoneri durante la trasmissione Maracanà di TMW Radio, offrendo uno sguardo approfondito sulla strategia del club meneghino. La sfida si fa sempre più intensa, e le scelte di Allegri potrebbero rivelarsi decisive per il futuro del Milan. È il momento di scoprire cosa ci aspetta.

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, per commentare il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Orlando: “Allegri si gioca tutto al Milan. Su Xhaka si è ‘convertito’!”

In questa notizia si parla di: orlando - milan - allegri - gioca

Orlando: “Milan, via tutti. Dov’è finito Ibrahimovic? Sta giocando a Padel?” - Massimo Orlando ha commentato a Tmw Radio la deludente sconfitta del Milan in finale di Coppa Italia contro il Bologna.

OCCHIO MODRIC Milan-Modric, contatti intensi. Palla al giocatore Confermati i contatti delle ultime ore tra il Milan e l’entourage di Luka Modric. Il club ha manifestato la voglia di averlo a Milanello come guida e leader. Grande sì di Max Allegri. Palla a Modri Vai su Facebook

Orlando: “Allegri si gioca tutto al Milan. Su Xhaka si è ‘convertito’!”; Orlando su Xhaka: Potremmo vedere un Milan che palleggia, quindi vuol dire che Allegri si è convertito; M.Orlando sul Milan: Con Allegri e una buona campagna acquisti può fare bene.

Orlando: “Milan? Per gestire tutto, Allegri potrebbe essere perfetto” - Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, in merito al Milan e al possibile arrivo di Massimiliano Allegri: “Un allenatore ideale per il Milan? Secondo msn.com

Orlando: "No Allegri al Milan, c'è Conte libero: proverà l'impresa Scudetto e lascerà Napoli" - Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato di alcuni argomenti che riguardano il Napoli e ha commentato le indiscrezioni su Conte ai microfoni di TMW Radio: "Milan- Da msn.com

Orlando: "Credo che Allegri proverà a parlare con Theo e Leao, magari si riesce a trovare il punto d'intesa con questi giocatori" - L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Come scrive milannews.it