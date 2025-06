Orizzonte telemedicina Progetti al via da luglio Bezzini | Svolta storica per il nostro sistema

Siamo di fronte a una svolta storica nel sistema sanitario toscano: l’introduzione su larga scala della telemedicina nell’Asl Toscana Sud Est rappresenta un passo decisivo verso il futuro. Come ricordato dall’assessore regionale Simone Bezzini, proprio come i pionieri di Campostaggia 25 anni fa, oggi ci prepariamo a scrivere una nuova pagina che rivoluzionerà l’assistenza sanitaria, portando benefici concreti e duraturi per tutti.

Per definire il passaggio ormai dietro l'angolo, con l'applicazione della telemedicina su larga scala per l' Asl Toscana sud est, l'assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini usa un parallelismo suggestivo: "Siamo di fronte a una svolta storica. Fra poco celebreremo i 25 anni di Campostaggia, allora dirigenti capaci presero l'iniziativa superando esigenze localistiche e costruendo qualcosa che oggi genera benefìci per tutti e da cui non torneremmo indietro. Oggi, come allora, siamo di fronte a un cambiamento epocale". Parole pronunciate ieri a Siena, nell'aula magna dell'Università per Stranieri, di fronte alla platea di operatori sanitari, rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni e cittadini, nel terzo appuntamento regionale dedicato appunto alla telemedicina, che da luglio avvierà le sue applicazioni pratiche.

