orfeo ed euridice di gluck magia pura di musica e teatro

Sei pronto a immergerti in un mondo di magia e poesia? Il festival Monteverdi, gioiello del Teatro Ponchielli di Cremona sotto la guida esperta di Andrea Cigni, si appresta a incantare il pubblico con l’amatissima opera di Gluck, "Orfeo ed Euridice". Un appuntamento che promette emozioni intense, unendo musica sublime e teatro coinvolgente, e che si conferma come uno degli eventi più attesi dell’estate musicale europea. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile...

Il festival Monteverdi, fiore all’occhiello del teatro Ponchielli di Cremona sotto l’illuminata guida di Andrea Cigni che l’ha portato a essere appuntamento imperdibile dell’estate musicale europea, dopo essersi aperto con uno sfolgorante Vespro della Beata Vergine diretto dal glorioso Jordi Savall col suo non meno glorioso complesso La Capella Reyal de Catalunya, entra nel vivo con Orfeo ed Euridice di Gluck in forma semiscenica al Ponchielli: ed è subito magia. Magia pura di musica e teatro, fusi come dovrebbe sempre essere ma come raramente, oh quanto, accade. Per il secondo anno consecutivo Cremona è l’unica tappa italiana di Cecilia Bartoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it