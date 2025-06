Ordine Biologi Lombardia Da Regione conferme su nutrizione clinica

L’Ordine dei Biologi della Lombardia si distingue ancora una volta, ricevendo il riconoscimento ufficiale dalla Direzione Generale Welfare per il suo impegno nel campo della nutrizione clinica. Questa conferma rafforza la credibilità e l'importanza del ruolo degli operatori biologici nel garantire servizi di eccellenza. Un risultato che sottolinea come la collaborazione tra istituzioni e professionisti possa fare la differenza nella salute pubblica e nella qualità delle cure.

MILANO - "Il riconoscimento ufficiale della Direzione Generale Welfare è la dimostrazione concreta dell'impegno, della credibilità e della forza istituzionale dell'Ordine dei Biologi della Lombardia". Così sul proprio sito web l'Ordine dei Biologi della Lombardia "Con una nota ufficiale a firma del.

Il Biologo nella nutrizione clinica C’È! Il Presidente dell’ Ordine dei Biologi della Lombardia, Dott. Rudy Alexander Rossetto, con grande soddisfazione condivide la lettera del Direttore Generale di Regione Lombardia, Mario Giovanni Melazzini. Regione L Vai su Facebook

Il 26 maggio ho avuto l'onore di rappresentare i Biologi nella città di Lodi, intervenendo a Roadshow Salute 2025, evento organizzato da Federfarma e patrocinato dall'Ordine dei Biologi della Lombardia. Leggi qui l'articolo completo https://ordinebiologilomb Vai su X

