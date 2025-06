Ora nessuno crede più a Trump come uomo di pace

In un clima di crescente sfiducia e tensione internazionale, le recenti azioni di Donald Trump hanno radicalmente cambiato il suo profilo pubblico: da uomo di pace a figura contestata. Con trattative sul nucleare iraniano e richieste di calma ai leader israeliani, il suo ruolo si è complicato, lasciando molti a chiedersi quale sia davvero la sua vera intenzione. Ora nessuno crede più a Trump come uomo di pace, ma cosa cela davvero dietro queste mosse?

Perché il presidente Usa Donald Trump, che in questi giorni aveva intavolato trattative sul nucleare con l’Iran e aveva al contempo chiesto al leader israeliano Bibi Netanyahu di non attaccare la Repubblica islamica, all’indomani del bombardamento di Tel Aviv su Teheran e gli altri attacchi di Idf e Mossad sul territorio, ha appoggiato fortemente i . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ora nessuno crede più a Trump come uomo di pace

