Opportunità per partner sociali | il bando dell' Asl Salerno per co-progettare interventi socio-sanitari

Se sei un partner sociale interessato a innovare nel settore sanitario, questa è un'opportunità da non perdere: l'ASL Salerno ha aperto un bando dedicato alla co-progettazione di interventi socio-sanitari, inserendosi nel Piano Nazionale Equità nella Salute. Collaborando con istituzioni di livello nazionale e regionale, potrai contribuire a promuovere una salute più equa e inclusiva per tutte le comunità. Scopri come partecipare e fare la differenza.

Il Piano Nazionale Equità nella Salute vede l’Asl Salerno come partner del PNES e dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) - insieme alle altre Aziende Sanitarie delle regioni del sud Italia -. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Opportunità per partner sociali: il bando dell'Asl Salerno per co-progettare interventi socio-sanitari

In questa notizia si parla di: partner - salerno - opportunità - sociali

Al via a Roma il seminario internazionale “Unlocking the Potential of Skills Partnership in Italy”, co-organizzato da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Banca Mondiale. ?Due giorni di confronti su strategie e metodologie per la valorizzazione Vai su Facebook

Opportunità per partner sociali: il bando dell'Asl Salerno per co-progettare interventi socio-sanitari; Job Day Re-START: due giorni dedicati alle opportunità di lavoro per i partecipanti ai percorsi formativi Adul; Salerno, convegno “Diritti dei minori e violenza familiare: verso un approccio più giusto ed efficace”.