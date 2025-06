OpenEconomics una piccola squadra di italiani che eccelle nel calcio mondiale

OpenEconomics, una piccola squadra di italiani che eccelle nel calcio mondiale, ci svela come il mondiale per club non sia solo uno spettacolo sportivo, ma un motore economico senza precedenti. Con impatti stimati di 21 miliardi di PIL e generazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro, il calcio dimostra di avere potenzialità ben più grandi di quelle che immaginavamo. Ecco perché il suo ruolo nel panorama globale è destinato a crescere.

Oggi parte il mondiale per club e la Fifa ha pensato bene di stimarne gli impatti: 21 miliardi di Pil per l'economia globale, di cui 17 (ovviamente) negli Usa, il paese ospitante. Ma anche 400mila occupati e quasi 5 miliardi di tasse generate, di cui 2 finiscono nelle casse dell'amministrazione Trump. A quanto pare il calcio funziona meglio dei dazi. Il report completo è disponibile insieme alle analisi di tutti gli eventi Fifa (anche futuri) sul sito www.goaleconomy.org, un progetto di Fifa e Wto. A dire il vero, considerata la visibilità dell'evento e gli investimenti connessi, un impatto così rilevante non è sorprendente.

