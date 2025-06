One Piece il remake si farà e prevede uno stile artistico completamente nuovo dalla serie originale

Il remake di One Piece, curato da WIT Studio per Netflix, promette di rivoluzionare la serie con uno stile artistico innovativo e più fedele all’originale, sfruttando le più moderne tecnologie. Nonostante gli entusiasmo e le prime concept art del 2024, il progetto procede lentamente, lasciando i fan in trepidante attesa. Il character designer Kyoji Asano è ancora…

Ci sono pochi ma nuovi aggiornamenti sul remake della celebre serie anime di One Piece, che verrà realizzato utilizzando tecnologie moderne e uno stile grafico più fedele all'opera originale. Il remake di One Piece, curato da WIT Studio per Netflix, si farà attendere più del previsto. Nonostante l'entusiasmo iniziale e le suggestive concept art condivise nel 2024, la produzione sta avanzando lentamente. Il character designer Kyoji Asano è ancora al lavoro, ma i fan dovranno armarsi di pazienza. L'attesa, tuttavia, potrebbe essere ricompensata con un prodotto tecnicamente eccellente. One Piece Remake: un'attesa lunga, ma carica di promesse Annunciato tra applausi e cuori palpitanti al Jump Festa 2024, il remake anime di One Piece firmato WIT Studio sembrava pronto a cavalcare l'onda dell'entusiasmo generata dal live action Netflix.

