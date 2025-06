One day after the other a Barga L’urban art di Giorgio Bartocci

Immergiti nell'affascinante mondo di Giorgio Bartocci con la sua mostra "One day after the other" alla Galleria Comunale di Barga. Un viaggio tra intimità e grande spazio, curato da Gian Guido Grassi e promosso dal Comune di Barga, che invita il pubblico a esplorare l'urban art in modo nuovo e coinvolgente. L'inaugurazione di oggi alle 18 sarà un evento speciale, arricchito da un aperitivo e da sorprendenti emozioni artistiche…

L’ urban art di Giorgio Bartocci arriva alla Galleria Comunale di Barga con una mostra - “One day after the other” - che si muove in equilibrio tra la dimensione intima della tela e quella diffusa del grande spazio aperto al pubblico. Curata da Gian Guido Grassi, realizzata da Start Attitude e promossa dal Comune di Barga, l’esposizione sarĂ inaugurata oggi, 14 giugno, alle 18. Nell’occasione sarĂ offerto un aperitivo accompagnato dalla performance del chitarrista Leonardo Aguaisol; poi resterĂ visitabile ad ingresso libero dal 16 giugno al 13 luglio, con orario 17.30-20, apertura dal giovedì alla domenica o su appuntamento (start. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "One day after the other" a Barga . L’urban art di Giorgio Bartocci

