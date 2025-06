Ondate di calore estreme | bollino rosso in 11 città e temperature vicine ai 40°C

L'estate anticipata si fa sentire con ondate di calore estreme, bollettino rosso in 11 città e temperature vicine ai 40°C. Un finale di primavera che sembra più estate, ma la natura ci riserva ancora sorprese: nelle prossime ore, forti temporali scuoteranno molte regioni. Restate aggiornati e preparatevi a fronteggiare questi eventi climatici impetuosi, perché la stagione sta dando il meglio... o il peggio, a seconda dei punti di vista.

Un finale di primavera da estate piena. Il termine della primavera si sta rivelando decisamente anomala dal punto di vista climatico, con giornate torride e temperature ben oltre le medie stagionali. Tuttavia, si profila una svolta meteorologica significativa, con l'arrivo di forti temporali nelle prossime ore. Allerta massima in diverse città. Il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino relativo alle ondate di calore. Oggi, 14 giugno, sei città sono in allerta di livello 3 (bollino rosso) – il massimo grado di allerta per rischio sanitario – tra cui Bolzano, Campobasso, Frosinone, Perugia, Rieti e Roma, raddoppiando le tre di ieri.