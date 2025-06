Ondata di missili iraniani su Israele l' Idf | Allarme già rientrato Una persona morta in Bassa Galilea 14 feriti vicino ad Haifa Raid israeliano nello Yemen per colpire un leader Houthi

L’aria si fa sempre più tesa nel Medio Oriente, con una serie di aggressioni e contrattacchi che rischiano di scatenare un conflitto su vasta scala. Dopo l’ondata di missili iraniani su Israele e gli scontri tra le due nazioni, la regione resta in allerta costante. La stabilità è appesa a un filo, mentre le tensioni sembrano destinare a intensificarsi. Resta con noi per seguire gli sviluppi di questa crisi in evoluzione.

Ancora scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ondata di missili iraniani su Israele, l'Idf: «Allarme già rientrato». Una persona morta in Bassa Galilea, 14 feriti vicino ad Haifa. Raid israeliano nello Yemen per colpire un leader Houthi

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

Netanyahu: "Vedrete i nostri aerei nel cielo di Teheran" Israele si prepara a una nuova ondata di attacchi iraniani con la consapevolezza che i sistemi...

ULTIM'ORA Israele colpisce l'aeroporto di Teheran, i missili iraniani bucano Iron Dome: almeno 3 israeliani morti Nella notte sono proseguiti gli scontri tra Israele e Iran, ormai in guerra aperta. Diversi bombardamenti israeliani hanno colpito Teheran, prend

Missili iraniani contro Israele. Colpiti 40 obiettivi a Teheran. Musk attiva Starlink in Iran - L'Iran ha attivato la propria difesa anti-aerea nella capitale Teheran e in sei province del Paese; Ondata di missili dall'Iran, Haifa e Tel Aviv nel mirino. Raid israeliano nello Yemen; Israele - Iran, le news. Idf: “Raffica di missili dall’Iran”. Media: “A Haifa un morto e feriti”.

Ondata di missili dall'Iran, Haifa e Tel Aviv nel mirino. Raid israeliano nello Yemen

Da ansa.it: Bbc: sirene udite ad Amman, la Giordania chiude lo spazio aereo.