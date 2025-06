Ondata di missili iraniani su Israele la rappresaglia di Teheran Garusalemmme | colpita base missilistica sotterranea in Iran Cancellati i colloqui con gli Usa sul nucleare Putin sente Trump

In un clima di tensione crescente, la regione si infiamma tra scontri e rappresaglie: Teheran risponde con decine di missili agli attacchi israeliani, mentre i colloqui sul nucleare sono stati annullati. Putin si contatta con Trump in un quadro di instabilitĂ internazionale che preoccupa il mondo intero. La spirale di violenza sembra non arrestarsi, lasciando il futuro incerto e preoccupante.

Ancora scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ondata di missili iraniani su Israele, la rappresaglia di Teheran. Garusalemmme: colpita base missilistica sotterranea in Iran Cancellati i colloqui con gli Usa sul nucleare. Putin sente Trump

In questa notizia si parla di: missili - israele - teheran - ondata

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

Israele attacca l'Iran, nuova ondata di raid aerei. Teheran risponde lanciando missili e droni Vai su Facebook

ULTIM'ORA Israele colpisce l’aeroporto di Teheran, i missili iraniani bucano Iron Dome: almeno 3 israeliani morti Nella notte sono proseguiti gli scontri tra Israele e Iran, ormai in guerra aperta. Diversi bombardamenti israeliani hanno colpito Teheran, prend Vai su X

Le sirene d'allarme suonano in Israele, l'Iran lancia una nuova ondata di missili; Israele - Iran, le news. Idf: “Raffica di missili dall’Iran”. Israeliani nei rifugi; Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Netanyahu: altri attacchi israeliani in arrivo. «Usa coinvolti nel respingere raid Iran.

Raffica di missili lanciati da Teheran verso Israele. Iran conferma la morte del consiglie...

msn.com scrive: I media iraniani hanno confermato la morte di Ali Shamkhani, consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei.