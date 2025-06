Ondata di calore in arrivo | scatta l’allerta rossa in 11 città temperature fino a 37 gradi

Preparatevi: un’ondata di calore senza precedenti sta per investire l’Italia, con temperature che sfiorano i 37°C e un’allerta rossa su 11 città. Il weekend promette picchi record e giornate da bollino rosso, per la gioia di chi ama il sole, ma anche un richiamo alla prudenza. Restate aggiornati e prendete le dovute precauzioni, perché affrontare il caldo estremo richiede attenzione e consapevolezza.

Fine settimana all’insegna del grande caldo su larga parte del Paese. Secondo l’ ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore curato dal ministero della Salute, oggi l’ allerta di livello 3, la più elevata ( "bollino rosso" ) riguarda 6 città ( Bolzano, Campobasso, Frosinone, Perugia, Rieti e Roma ), il doppio delle tre di ieri. Sempre oggi, allerta di livello 2 ( "arancione". 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ondata di calore in arrivo: scatta l’allerta rossa in 11 città, temperature fino a 37 gradi

2025: Anticiclone in Italia porta pre-allerta 1 in 9 città per ondate di calore - Nel 2025, un anticiclone in Italia fa suonare il campanello d’allerta: nove città si preparano a fronteggiare ondate di calore.

Le previsioni meteo Italia rovente, scatta l'allerta, picchi di calore: ecco le città a rischio L'Italia è alle prese con la prima ondata di calore dell'estate 2025 e il ministero della Salute ha diramato per oggi uno stato di allerta per l'aumento delle temperature E'la set Vai su Facebook

Ondata di calore a Roma: allerta afa nella Capitale https://ift.tt/1OJX23t Vai su X

