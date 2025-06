Ondata di caldo | in aumento le vendite di acqua frutta e gelati Ma il prodotto più gettonato con le alte temperature è un altro | qual è

Con l’onda di caldo che infuoca l’Italia, le vendite di acqua, frutta e gelati sono letteralmente esplose. Ma tra i prodotti più gettonati, c’è un vero protagonista: il gelato, simbolo di freschezza e dolcezza nelle afose giornate estive. Milano, 14 giugno – Un dato che evidenzia come i lombardi abbiano ben assorbito il messaggio di stagione, scegliendo il piacere di un gelato per combattere il caldo con stile.

Milano, 14 giugno – Volendo scherzare – concedetecelo, fa parecchio caldo anche per noi – potremmo dire che il dato di cui parleremo è la dimostrazione che i residenti in Lombardia hanno mandato a memoria con profitto la "classica" indicazione dei servizi tv di inizio estate a tema caldo, ovvero quella di bere molta acqua e mangiare molta frutta. Secondo quanto comunicato dall'osservatorio dei Supermercati Il Gigante, gruppo della Grande distribuzione con 70 punti vendita aperti sul territorio italiano, la maggior parte dei quali in Lombardia, l'ondata di calore di questi giorni è coincisa nelle ultime ore con una forte impennata di consumi di tutti quei prodotti utilizzati in concomitanza dell'aumento delle temperature.

