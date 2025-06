Omicidio di Carlo Legrottaglie | indagati gli agenti che hanno arrestato i due malviventi Atto dovuto

L'arresto dei due malviventi nella masseria di Grottaglie ha scatenato un acceso dibattito sulle modalità di intervento delle forze dell'ordine. Mentre si indaga sull'atto dovuto nei confronti degli agenti coinvolti nel secondo conflitto a fuoco, cresce l'attenzione sulla tragica morte del carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso a Francavilla Fontana. La vicenda evidenzia le sfide e i rischi operativi delle forze dell'ordine in situazioni di emergenza.

Indagati gli agenti che nel secondo conflitto a fuoco giovedì mattina hanno arrestato i due banditi. I malviventi si erano nascosti in una masseria di Grottaglie dopo avere ucciso a Francavilla Fontana il carabiniere Carlo Legrottaglie. Nei confronti dei poliziotti l’indagine è atto dovuto. Uno dei due assassini è morto e l’altro è indagato, oltre che per concorso nell’omicidio del brigadiere, anch per tentato omicidio degli agenti che procedevano agli arresti. La notizia dell’indagine a carico dei poliziotti ha suscitato valutazioni anche critiche da parte di organizzazioni sindacali della polizia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Omicidio di Carlo Legrottaglie: indagati gli agenti che hanno arrestato i due malviventi Atto dovuto

In questa notizia si parla di: omicidio - carlo - legrottaglie - indagati

