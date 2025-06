Omicidio del carabiniere Legrottaglie indagati i due poliziotti che fermarono i killer

La tragica scomparsa del brigadiere Legrottaglie ha scosso tutta Italia, un momento di profonda riflessione sulla sicurezza e il sacrificio delle forze dell'ordine. Il coinvolgimento dei due poliziotti indagati per omicidio colposo, in un contesto di alta tensione, apre un'importante discussione sulla dinamica degli eventi. Mentre il presidente Mattarella ha partecipato al funerale, si apre un difficile capitolo che richiede giustizia e rispetto per chi mette la vita al servizio della collettività .

Il presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato al funerale del brigadiere Legrottaglie. Sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo, come atto dovuto, i due agenti di polizia che giovedì scorso hanno affrontato in un conflitto a fuoco i presunti responsabili dell’omicidio del brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie. La sparatoria è avvenuta nelle campagne tra Monteiasi e Grottaglie, dove i due fuggitivi erano stati intercettati dagli agenti del Commissariato di Grottaglie, in servizio nella sezione “Falchi”. L’iscrizione nel registro degli indagati è stata formalizzata dalla Procura di Taranto in vista degli accertamenti irripetibili, in particolare dell’autopsia sul corpo di Michele Mastropietro, il 59enne pregiudicato rimasto ucciso nello scontro a fuoco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio del carabiniere Legrottaglie, indagati i due poliziotti che fermarono i killer

In questa notizia si parla di: omicidio - legrottaglie - indagati - carabiniere

