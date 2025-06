Omicidio a Tolentino madre di due figli uccisa a coltellate davanti ai passanti Le notizia in diretta

Un dramma atroce scuote Tolentino: una donna di 45 anni, madre di due figli, è stata brutalmente uccisa a coltellate nel cuore del parco di via Bennaduci, sotto gli occhi scioccati di passanti increduli. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, lasciando la comunità sgomenta e alla ricerca di risposte. La polizia ha subito arrestato il presunto killer, ma i dettagli dell'accaduto continuano a emergere.

Tolentino (Macerata), 14 giugno 2025 – Choc a Tolentino dove una donna è stata uccisa a coltellate sotto gli occhi dei passanti nel parco di via Bennaduci. E’ successo poco prima delle 20 di oggi, in una zona della città molto frequentata, tanto che diverse persone avrebbero assistito alla scena. Secondo le primissime ricostruzioni, la vittima sarebbe una 45enne, madre di due figli, di nazionalità albanese. Subito fermato il presunto assassino: dalle informazioni che trapelano, si tratterebbe dell ’ex marito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio a Tolentino, madre di due figli uccisa a coltellate davanti ai passanti. Le notizia in diretta

In questa notizia si parla di: tolentino - madre - figli - uccisa

Michelle Hunziker ha condotto la finale dell'Eurovision Song Contest 2025 insieme a Hazel Brugger e Sandra Studer. A seguire l'evento un suo fan d'eccezione, il nipote Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Il bambino mentre vede la nonna in Vai su Facebook

Omicidio a Tolentino, madre di due figli uccisa a coltellate davanti ai passanti. Le notizia in diretta; Travolta e uccisa da un’auto, il figlio: «Ricorderò sempre il tuo amore» Indagine per omicidio stradale; «Mia figlia disabile felice nella nuova scuola ma prima ha vissuto situazioni negative».

Omicidio a Tolentino, madre di due figli uccisa a coltellate davanti ai passanti. Le notizia in diretta - Tolentino (Macerata), 14 giugno 2025 – Choc a Tolentino dove una donna è stata uccisa a coltellate sotto gli occhi dei passanti nel parco di via Bennaduci. Segnala ilrestodelcarlino.it

Choc a Tolentino, donna uccisa in strada a coltellate: sul posto 118 e carabinieri - Una donna, stando alle prime informazioni si tratterebbe di una giovane, è stata uccisa a coltellate in strada in viale Bennaduci. Da corriereadriatico.it

Ragazza di 15 anni investita e uccisa a Tolentino, ferito anche il giovane che era con lei: andavano al centro commerciale - Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 7 giugno, a Tolentino, in provincia di Macerata. Segnala msn.com