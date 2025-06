Ombre nell’acqua è una storia vera? Sue Pendlebury è basata su una detective reale?

Sei pronto a immergerti in un thriller avvincente che mescola emozioni profonde e mistero? "Ombre nell’acqua," creata da Tony Ayres e disponibile su Netflix, si basa su una storia vera, portando sullo schermo la drammatica vicenda di Keiran Elliott. La serie esplora il peso del passato e il riscatto personale, lasciandoci con domande che solo la verità può svelare. Ma quanto della trama è realmente accaduto?

Creata da Tony Ayres, la serie Netflix Ombre nell’acqua ( The Survivors ) racconta la storia di Keiran Elliott, un ragazzo la cui vita viene sconvolta da una terribile tragedia che porta alla morte di tre persone a lui molto care. Quindici anni dopo il traumatico evento, Keiran torna nella sua città natale, Evelyn Bay, in Tasmania, Australia, solo per rendersi conto che il suo passato continua a perseguitarlo e a seguirlo ovunque. Mentre cerca di riprendere la sua vita con la fidanzata Mia e la loro bambina Audrey, le loro vite vengono nuovamente sconvolte dall’omicidio di una ragazzina che sconvolge il quartiere. 🔗 Leggi su Cinefilos.it