Oman i colloqui Usa-Iran previsti domani non si terranno

Gli occhi del mondo erano puntati sui prossimi colloqui tra USA e Iran, fondamentali per il futuro nucleare della regione. Tuttavia, l'Oman, mediatore chiave, ha annunciato che il sesto round, previsto per domani, non si terrà. Questa svolta potrebbe segnare un punto di svolta nei negoziati, lasciando aperte molte domande e aspettative. La situazione rimane incerta e in continua evoluzione, con implicazioni di vasta portata per la stabilità globale.

Il sesto round di colloqui tra Usa e Iran sul nucleare, previsti inizialmente per domani, "non ci saranno". Lo ha annunciato l'Oman, mediatore dei negoziati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oman, i colloqui Usa-Iran previsti domani non si terranno

