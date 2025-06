Oltre un milione di euro per il Parco delle Apuane

Un investimento innovativo e strategico per il cuore delle Alpi Apuane: oltre un milione di euro stanziati dalla Regione Toscana, destinati alla tutela e valorizzazione del Parco. Con questa cifra, si avvieranno interventi fondamentali per preservare le praterie montane e arricchire la biodiversitĂ . Il Parco ha presentato il progetto "Interventi di ...", segnando un passo decisivo verso una gestione sostenibile e lungimirante del patrimonio naturale.

La Regione Toscana ha erogato un contributo di circa un milione e 200mila euro a beneficio del Parco Regionale delle Alpi Apuane nell’ambito dell’Azione 2.7.2 "Natura e BiodiversitĂ " del Programma Regionale FESR Toscana 2021-2027. Questo finanziamento, consentirĂ di avviare interventi cruciali per la conservazione e il recupero delle praterie montane. Il Parco aveva presentato la propria candidatura con il progetto intitolato "Interventi di recupero e conservazione di praterie montane recentemente colonizzate dalla vegetazione arbustiva e arborea nel Parco Regionale delle Alpi Apuane". Tra le finalitĂ previste nella relazione sono comprese le procedure per la riduzione della perdita di biodiversitĂ , il recupero e la conservazione delle praterie di altitudine, favorendo così il mantenimento degli habitat prativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre un milione di euro per il Parco delle Apuane

