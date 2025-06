Oltre 500 occhiali raccolti | ad Avellino la solidarietà guarda lontano

Un gesto di solidarietà che illumina il futuro di tanti: oltre 500 occhiali raccolti ad Avellino testimoniano come la generosità possa davvero cambiare la vita di chi ha bisogno. L’iniziativa, promossa dal Lions Club Avellino Host, si conferma un esempio di impegno e cuore, guardando lontano verso un mondo più inclusivo e solidale. Un passo importante che dimostra come anche le piccole azioni possano fare grandi differenze.

AVELLINO – Si è conclusa oggi con uno straordinario risultato l'iniziativa di raccolta degli occhiali usati promossa dal Lions Club Avellino Host, presieduto da Ernesto Del Giudice. L'evento finale ha visto la consegna di oltre 500 paia di occhiali presso Eureka, centro ottico di riferimento del.

