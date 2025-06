Oltre 150 bambini a Sarnano Due giorni tra tende e rifugio

Oltre 150 bambini di Civitanova Alta si preparano a vivere un’esperienza indimenticabile tra tende e rifugi, immersi nella natura di Sarnano, per celebrare la fine dell’anno scout. Accompagnati dai loro capigruppo e dalle famiglie, vivranno due giorni all’insegna dell’avventura, del cameratismo e del rispetto per l’ambiente. Un’occasione speciale per rafforzare legami e creare ricordi che dureranno per sempre, lasciando un segno positivo nel cuore di ogni giovane esploratore.

Oltre 150 bambini di Civitanova Alta, accompagnati dalle famiglie e dai capigruppo Danila Melappioni e Marco Panichelli, celebreranno oggi e domani la fine dell’anno scout nel rifugio di Pianatelle di Sarnano. Piazzeranno le loro tende sul pianoro di San Liberato, circondati da boschi e prati, e qui passeranno la notte. I più piccoli, invece, saranno ospitati gratuitamente dal rifugio della comunanza agraria Brunforte di Pianatelle, struttura attivamente gestita da Simone Cammoranesi e dalla polisportiva che lui presiede. Due giorni all’insegna della spensieratezza, dell’ attivismo scoutistico, del rispetto reciproco e della socializzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oltre 150 bambini a Sarnano. Due giorni tra tende e rifugio

