Oltre 100.000 manifestanti contro Trump | proteste in diverse città americane

Oltre 100.000 manifestanti si sono riversati nelle strade di diverse città americane, gridando un forte no alle politiche di Donald Trump. Da New York a Los Angeles, celebrità e cittadini comuni si sono uniti in una vibrante protesta contro il fascismo e i tiranni. La voce della piazza è chiara: l'America dice basta! E questa mobilitazione segna un importante momento di resistenza e unità nel paese.

Sono più di 25.000 persone le persone che stanno manifestando contro Donald Trump a New York e fra queste ci sono l'attrice Susan Sarandon e l'attore Mark Ruffalo. In piazza a Los Angeles sono scesi più di 20.000 americani e la stessa cifra è stata registrata dagli organizzatori a San Francisco. "Diciamolo forte: i fascisti non sono i benvenuti", hanno gridato i manifestanti a New York. "Non tolleriamo i tiranni", urlavano migliaia di manifestanti contro le politiche di Donald Trump nella giornata dei 'No Kings'. A Los Angeles i manifestanti hanno esposto una costituzione gigante per le strade della città, altri agitavano palloncini con l'effige del presidente in carica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oltre 100.000 manifestanti contro Trump: proteste in diverse città americane

#StatiUniti Dilagano le proteste contro le politiche migratorie di #Trump. Oltre a #LosAngeles e #SanFrancisco, dove sono ci sono stati 150 arresti, manifestanti in piazza anche ad Atlanta, Seattle, Dallas, New York. Numerosi gli arresti. Lo riporta la #CNN Vai su X

La repressione di Trump non ha posto fine ai violenti riot di Los Angeles, piuttosto i focolai di rivolta si sono propagati nelle principali città d'America. E adesso i manifestanti si sono dati un appuntamento: sabato 14 giugno si svolgeranno oltre 1800 eventi "No Vai su Facebook

