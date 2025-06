Oliva | Mia madre mi voleva allo Zecchino d' oro Non lo sa nessuno ma combattevo senza una mano

La storia di un ex pugile olimpico a Mosca '80 rivela un legame indissolubile tra passione, sacrificio e promesse fatte in nome di chi amiamo.

L’ex pugile olimpionico a Mosca ‘80 racconta: "Mio fratello si ammalò di tumore a 15 anni, gli promisi che avrei vinto tutto. Da piccolo quando cantavo si fermavano a sentirmi, per Mike Buongiorno avevo sbagliato mestiere.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Oliva: "Mia madre mi voleva allo Zecchino d'oro. Non lo sa nessuno, ma combattevo senza una mano"

