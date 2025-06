Olimpiadi Milano Cortina Salvini | La bandiera di Israele ci sarà

L’attesa cresce per le Olimpiadi Milano-Cortina, un evento che promette di unire sport e solidarietà internazionale. Tra tensioni e polemiche, Salvini conferma con fermezza: “La bandiera di Israele ci sarà”. La petizione rivolta a Sala e Malagò si fa sentire, mentre il vicepremier si schiera a difesa della rappresentanza di tutte le nazioni partecipanti. Un dibattito che anima l’intera nazione, sottolineando come lo sport possa essere un potente messaggio di unità e rispetto.

Spunta la petizione a Sala e Malagò, il vicepremier è contrario L'Identità.

In questa notizia si parla di: olimpiadi - milano - cortina - salvini

