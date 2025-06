Olimpiadi 2026 Salvini | Saranno Giochi di pace ci sarà bandiera Israele

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si prospettano come un simbolo di unità e pace, superando ogni polemica. Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, riafferma con forza che gli atleti israeliani gareggeranno sotto le insegne olimpiche, portando nel cuore di Cortina e Milano un messaggio di solidarietà internazionale. È un momento in cui lo sport si trasforma in ponte tra culture e territori, dimostrando che la vera vittoria è quella della pace.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, commenta la petizione che chiede al sindaco di Milano e al presidente del Coni di attivarsi presso il CIO affinché gli atleti israeliani partecipino alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sotto le insegne olimpiche, cioè senza la bandiera di Israele. “ Non solo ci sarà la bandiera di Israele, come giusto che sia, ma spero che quelle di Milano Cortina 2026 siano le Olimpiadi dell’agognato ritorno alla Pace, con atleti israeliani e palestinesi, russi e ucraini, che possano finalmente gareggiare con le loro bandiere”, ha detto Salvini in una nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Salvini: “Saranno Giochi di pace, ci sarà bandiera Israele”

