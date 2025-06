Oggi i funerali del Brigadiere Legrottaglie Presente Mattarella

Oggi, nella chiesa di Santa Maria Madre a Ostuni, si terranno i funerali del brigadiere Carlo Legrottaglie, vittima di un tragico scontro con due rapinatori. Presente il presidente Mattarella, che onora il coraggio di un uomo che ha dato la vita per proteggere la comunità . Un momento di grande commozione e rispetto, che ricorderà a tutti l’importanza del valore civico e della dedizione al servizio.

AGI - Si terranno questa mattina, alle ore 11:00, nella chiesa di Santa Maria Madre, alla periferia di Ostuni, i funerali del brigadiere capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso il 12 giugno scorso durante un inseguimento a Francavilla Fontana, nel corso di un conflitto a fuoco con due rapinatori in fuga. Il feretro giungerĂ dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli, nota come la chiesa dei Cappuccini, dove nelle ultime ore era stata allestita la camera ardente. La celebrazione sarĂ presieduta da monsignor Gian Franco Saba, arcivescovo ordinario militare per l'Italia. L'inizio della cerimonia è stato posticipato alle ore 11 – rispetto all'orario inizialmente previsto delle 10 – per consentire l'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e delle altre alte cariche dello Stato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Oggi i funerali del Brigadiere Legrottaglie. Presente Mattarella

