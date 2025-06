Oggi i funerali del Brigadiere Legrottaglie Il vescovo | Ha offerto la vita con amore

Oggi, a Ostuni, si sono svolti i funerali del brigadiere Carlo Legrottaglie, un esempio di dedizione e coraggio. Monsignor Gian Franco Saba, arcivescovo ordinario militare per l’Italia, ha sottolineato come Carlo abbia vissuto la sua vocazione con amore e consapevolezza, offrendo la vita fino all’ultimo istante. Presente tra i presenti, la comunità si stringe in un abbraccio di commozione e gratitudine per un eroe silenzioso.

AGI - "Carlo ha vissuto la sua vocazione nella quotidianità , offrendo la vita con amore e consapevolezza, fino all'ultimo istante, anche quando era previsto il riposo". Con queste parole, monsignor Gian Franco Saba, arcivescovo ordinario militare per l'Italia, ha celebrato oggi a Ostuni il funerale del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso giovedì scorso durante un inseguimento nelle campagne di Francavilla Fontana, nel Brindisino. Presente il capo dello stato Mattarella. Nella chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa, gremita di autorità e colleghi dell'Arma, sede della celebrazione solenne, sono presenti in prima fila il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i ministri Guido Crosetto e Matteo Piantedosi, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, numerosi sindaci del territorio e rappresentanti delle istituzioni civili e militari. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Oggi i funerali del Brigadiere Legrottaglie. Il vescovo: "Ha offerto la vita con amore"

Carabiniere ucciso nel Brindisino, l’Arma si stringe attorno alla famiglia del brigadiere Legrottaglie - Un tragico episodio scuote il brindisino: il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, 59 anni, perde la vita durante un inseguimento.

