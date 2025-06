Oggi 14 giugno è Sant’Eliseo | il profeta che annunciò la salvezza dell’umanità

Oggi, 14 giugno, ricordiamo Sant’Eliseo, il profeta che con il suo spirito di fede e miracoli annunciò la speranza e la salvezza per l’umanità. Discepolo di Elia, fu testimone di tempi difficili per Israele, ma la sua dedizione e i prodigi da lui compiuti ci ispirano ancora oggi. Un esempio di fede incrollabile che ci invita a credere nel futuro. Continue a scoprire la sua storia e il suo messaggio di speranza.

Sant’Eliseo profeta fu discepolo di Elia, operò grnadi prodigi e preannunciò la salvezza che sarebbe arrivata in futuro per tutti gli uomini. Oggi 14 giugno si commemora sant’Eliseo profeta. Fu il prosecutore delle missione del profeta Elia e visse in un’epoca drammatica per Israele a causa delle molteplici infedeltà da parte dei re e del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it