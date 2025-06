Odontoiatria pubblica | a Pisa da domenica 15 giugno apre l’ambulatorio per le urgenze nei festivi

Ottima notizia per i pazienti pisani: da domenica 15 giugno, l'odontoiatria pubblica amplia i suoi servizi, aprendo un ambulatorio dedicato alle urgenze nei festivi presso l’Unità Operativa di Odontostomatologia e chirurgia del cavo orale dell'Aoup. Un’innovazione che garantisce assistenza tempestiva e qualificata anche durante i giorni di riposo, rafforzando il sistema sanitario locale e offrendo serenità a chi ne ha più bisogno.

Apre anche a Pisa nei giorni festivi, già a partire da domenica15 giugno, nella sede dell'Unità operativa di Odontostomatologia e chirurgia del cavo orale dell'Aoup, l’ambulatorio per la gestione clinica delle urgenze odontoiatriche di area vasta in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana nord. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Odontoiatria pubblica: a Pisa da domenica 15 giugno apre l’ambulatorio per le urgenze nei festivi

