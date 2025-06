Oddo Psi Palermo | Severa preoccupazione per l' adozione del nuovo prg a Cefalù

Oddo Psi Palermo esprime forte preoccupazione per l'adozione del nuovo PRG a Cefalù, sottolineando i rischi di interpretazioni fuorvianti che potrebbero compromettere il futuro della città. È fondamentale mettere al centro le vere priorità, come un parcheggio multipiano e strutture sportive, per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Solo così Cefalù potrà preservare il suo patrimonio e migliorare la qualità di vita dei suoi cittadini.

"Esprimo la mia preoccupazione per una interpretazione della norma urbanistica che rischia di essere fuoriera di pericolosi sviluppi. Mentre a mio avviso andrebbero messe al centro le vere priorità per Cefalù, tipo un parcheggio multipiano, ed anche permette ai cittadini amanti dello sport.

