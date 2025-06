Oaktree spinge l’Inter al Mondiale | presenza dei dirigenti e strategia marketing negli USA Obiettivo tesoro finale

Oaktree accelera la svolta strategica per l’Inter, puntando a conquistare il mercato globale e a raggiungere il Mondiale. Con la presenza di dirigenti negli USA e un’efficace strategia di marketing, il fondo mira a sbloccare il tesoro finale, rafforzando la stabilità finanziaria del club. La recente conferma del rifinanziamento del bond societario segna un passo decisivo verso un futuro ambizioso e sostenibile per i nerazzurri.

Oaktree spinge l’Inter al Mondiale: presenza dei dirigenti e strategia marketing negli USA. Obiettivo arrivare fino in fondo per sbloccare il tesoro. La strategia di Oaktree per l’ Inter entra nel vivo, con due obiettivi chiari: consolidamento finanziario e aggressione del mercato americano. È arrivata in queste ore la conferma del rifinanziamento del bond societario, un’operazione che garantirà maggiore stabilità al club con interessi più bassi e un ammontare ridotto rispetto ai 415 milioni del 2022. Questa mossa strategica si intreccia perfettamente con la partecipazione al nuovo e ricchissimo Mondiale per Club 2025. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Oaktree spinge l’Inter al Mondiale: presenza dei dirigenti e strategia marketing negli USA. Obiettivo tesoro finale

