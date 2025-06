Nuovo slancio al turismo | Un cantiere aperto a tutti per costruire relazioni tra ospiti e comunità

Nuovo slancio al turismo: un cantiere aperto a tutti per costruire relazioni autentiche tra ospiti e comunità. Le Capitali Italiane della Cultura hanno trasformato le città in veri e propri poli di attrazione, valorizzando arte, spazi urbani e creatività. In questo contesto dinamic, si inserisce con entusiasmo la candidatura di Colle di Val d’Elsa nella sfida di diventare un modello di turismo sostenibile e innovativo, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

Negli ultimi anni, le Capitali Italiane della Cultura hanno assunto un ruolo sempre più centrale nel riposizionarsi anche come destinazioni turistiche a pieno titolo, in grado di valorizzare i propri asset territoriali attraverso la programmazione artistica, la rigenerazione di spazi urbani votati alla cultura e la capacità di attrarre industrie ed esperienze creative. In questo solco si inserisce la candidatura di Colle di Val d’Elsa nella corsa per il 2028 attraverso un percorso partecipativo che intende coinvolgere gli attori economici ma anche allargarsi alla comunità. Le relazioni umane e la vita di comunità sono un valore sempre più apprezzato dai visitatori, un turismo di relazioni che una città dinamica e sfaccettata come Colle di Val d’Elsa può valorizzare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo slancio al turismo: "Un cantiere aperto a tutti per costruire relazioni tra ospiti e comunità"

