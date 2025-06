Nuovo polo direzionale di Unicoop Un edificio su due lati nel verde Uffici e servizi per la comunità

Scandicci si prepara a vivere una vera rivoluzione urbana con il nuovo polo direzionale di Unicoop, un edificio innovativo che attraverserà viale Moro, regalando un nuovo volto allo skyline tra Firenze e Scandicci. Con uffici e servizi immersi nel verde, questa maxi operazione promette di trasformare il territorio, consolidando la presenza della cooperazione e creando un punto di riferimento regionale. Un progetto ambizioso destinato a cambiare le regole del gioco.

Ecco il progetto della maxi operazione Unicoop su Scandicci. Sarà un edificio doppio che attraverserà viale Moro, cambiando per sempre lo skyline tra Firenze e Scandicci. Stamani i progettisti di Archea, lo studio dell’architetto Marco Casamonti, lo stesso progettista del Viola Park, depositeranno il piano per l’area direzionale di Unicoop Firenze che ha nel cassetto il sogno di creare un polo regionale per la cooperazione mettendo insieme le altre realtà toscane ‘della famiglia’. Il piano prevede la costruzione di un edificio che ospiterà gli uffici di Unicoop e, sull’altro lato, un’area polifunzionale di servizi a funzione pubblica e privata, con attività a disposizione dei lavoratori e della cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo polo direzionale di Unicoop. Un edificio su due lati nel verde. Uffici e servizi per la comunità

