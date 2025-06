Nuovo nome a sorpresa per il Napoli | piace il baby-talento della Serie B

Il Napoli sta sicuramente tenendo alta la febbre del mercato, tra grandi nomi e sorprese di prospettiva. In un panorama ricco di voci e scommesse, spicca l’attenzione per un giovane talento della Serie B, che potrebbe rappresentare il nuovo nome a sorpresa nel prossimo futuro azzurro. Una scelta che potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato e accendere ancora di più l’entusiasmo dei tifosi. La vera domanda è: chi è questo promettente baby talento?

In queste prime settimane si sono susseguite tantissime voci di mercato in casa Napoli, con tanti nomi blasonati accostati agli azzurri, così come qualche scommessa interessante. Il Napoli è super protagonista del mercato in queste prime settimane di accostamenti e rumors vari. Oltre ai nomi importanti come l'ufficiale De Bruyne e altri accostamenti stellari quali Leao, David e Gyokeres, non mancano nomi curiosi e poco conosciuti, a confermare la linea societaria di investimenti mirati anche alla valorizzazione dei giocatori. Il Napoli vuole rinforzare la porta: occhi su Mascardi dello Spezia.

Napoli, già scelto l’eventuale sostituto di Conte? “Occhio a questo nome” - Il Napoli è già al lavoro per il futuro in caso di addio di Conte a fine stagione. Tra le ultime indiscrezioni, spunta un nome che potrebbe essere il sostituto ideale per guidare la squadra.

Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano conferma le notizie che stanno circolando: il Napoli vuole un portiere di livello da affiancare a Meret (il cui rinnovo è ad un passo) Avanza un nome a sorpresa: si tratta del portiere del Parma Suzuki, no

Una traccia scovata a sorpresa ad aprile e ora vicina alla chiusura. Musah a un passo dal Napoli: operazione da 20/21 milioni più 4 di bonus.

Centrocampo tutto nuovo: Tonali torna in Serie A e con lui Pogba; Napoli, i nomi per il post-Kvara: Zhegrova in pole, suggestione Chiesa. Piace sempre Pellegrini; Da Bologna - Italiano piace sempre a ADL: è il nome per il post-Conte.

Nuovo nome a sorpresa per il Napoli: piace il baby-talento della Serie B - In queste prime settimane si sono susseguite tantissime voci di mercato in casa Napoli, con tanti nomi blasonati accostati agli azzurri, così come qualche scommessa interessante.

Post Osimhen, il Napoli valuta 5 profili ma il preferito di Conte è un nome a sorpresa: i colpi in attacco possono essere due - Simeone ha mercato e valuta l'addio, il Napoli apprezza Lucca che l'Udinese riscatterà dal Pisa per 8 milioni e Jorgen Strand Larsen ...

Hien nome nuovo per la difesa del Napoli, a Conte piace: la risposto dall'Atalanta - Per ora il club orobico non ha alcuna intenzione di privarsi di lui ...