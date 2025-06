Nuovo murale per la sede Avis | Nei primi cinque mesi dell’anno oltre 25mila donazioni

Il nuovo murale "United We Stand" sulla sede Avis di Monterosso è molto più di un’opera artistica: rappresenta un messaggio potente di solidarietà e unità. In soli cinque mesi, oltre 25.000 donazioni testimoniano il cuore generoso della comunità. Un omaggio ai donatori e un invito aperto a tutti a partecipare, rafforzando i valori di comunità e altruismo che ci uniscono. Questo simbolo racconta chi siamo e cosa crediamo, invitandoci a essere protagonisti di un gesto che fa la differenza.

“Un messaggio visivo potente – lo definiscono da Avis -. Rappresenta l’unione di tante persone diverse che, insieme, costruiscono qualcosa di più grande. Un omaggio ai donatori, ma anche un invito aperto alla comunità a partecipare, a farsi parte attiva di una rete solidale. Un simbolo che racconta chi siamo e i valori in cui crediamo”. Questo il significato del murales “United We Stand” appena completato sulla facciata della sede di Monterosso dall’artista bergamasco Luca Font, già impegnato nell’esplorazione artistica di tematiche sociali, come nella collaborazione con il mondo del volontariato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

