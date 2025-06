Nuovo calendario scolastico in Emilia-Romagna | verso lo stop alle lunghe vacanze estive?

In Emilia-Romagna si apre un dibattito acceso sulla riforma del calendario scolastico, con l’obiettivo di ridurre le lunghe vacanze estive e introdurre una pausa strategica a febbraio. Questa modifica mira a migliorare il recupero didattico e il benessere degli studenti, rispondendo alle crescenti problematiche di ansia e stress. La discussione è vivace: il nuovo calendario scolastico potrebbe rappresentare una svolta importante per il sistema educativo regionale.

In Emilia-Romagna si discute sulla riforma del calendario scolastico per ridurre le vacanze estive e introdurre una pausa a febbraio. L’obiettivo è favorire il recupero didattico e il benessere degli studenti, rispondendo all’aumento dei disturbi legati all’ansia. La proposta del nuovo calendario scolastico sul tavolo Il dibattito in Emilia-Romagna si concentra su una possibile rimodulazione . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it