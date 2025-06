Nuovo attacco dell' Iran esplosioni a Tel Aviv

Un nuovo allarme scuote il Medio Oriente: Tel Aviv sotto attacco con esplosioni e sirene d’allarme, mentre i missili iraniani attraversano il cielo israeliano. La tensione si fa sempre più palpabile, e la popolazione è invitata a rifugiarsi per la propria sicurezza. In un contesto già delicato, gli sviluppi di questa escalation rappresentano un campanello d’allarme che richiede attenzione e responsabilità internazionali. La situazione resta in costante aggiornamento.

