Nuovo allenatore Fiorentina è fatta per il nuovo tecnico | è un ex Inter ecco chi 

La Fiorentina ha finalmente annunciato il suo nuovo allenatore per la prossima stagione: si tratta di Stefano Pioli, ex tecnico dell'Inter e figura di grande esperienza nel calcio italiano. La scelta punta a un rilancio ambizioso e a un ciclo innovativo, portando con sé entusiasmo e speranze di grandi traguardi. Con Pioli alla guida, la Viola si prepara a riscrivere nuove pagine di successo nel prossimo campionato.

