Nuovi soldi per rinascere Regione Liguria stanzia oltre 5 milioni di euro per strade e parcheggi

La Regione Liguria investe oltre 5 milioni di euro per trasformare il volto di Spezzino, con interventi su strade e parcheggi che ridaranno vita a zone isolate e congestionate. Dalle nuove viabilitĂ ai parcheggi strategici, questa iniziativa promette di migliorare la mobilitĂ e la qualitĂ della vita dei cittadini. Un passo importante verso una Liguria piĂą connessa ed efficiente, capace di affrontare le sfide del futuro con rinnovato slancio.

Strade sgretolate che constringono all’isolamento forzato un territorio ma anche nuova viabilitĂ di sostegno ai ponti che andranno a garantire respiro a zone ingolfate dal traffico oppure parcheggi per risolvere l’eterno problema degli spazi auto. Sono sette gli interventi che potranno essere tradotti, dalla progettazione all’attuazione, grazie ai 5 milioni e 523 mila euro destinate da Regione Liguria allo spezzino per le opere legate a infrastrutture e difesa del suolo. Risorse si aggiungono a quelle della prima tranche stanziate a marzo per un totale di oltre 6 milioni. La progettazione, che sarĂ cantierabile entro la fine dell’anno, è stata presentata dall’assessore regionale alle infrastrutture e difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone nell’incontro in Provincia alla presenza degli amministratori dei territori direttamente interessati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovi soldi per rinascere. Regione Liguria stanzia oltre 5 milioni di euro per strade e parcheggi

