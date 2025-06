Nuovi raid di Israele l’Iran contrattacca | primi morti nello Stato ebraico e decine di feriti

Tensione ai massimi livelli nel cuore del Medio Oriente: nuovi raid israeliani contro l’Iran scatenano una catena di risposte e violenze. Dopo l’attacco di Israele e la pronta rappresaglia di Teheran, i conflitti si sono intensificati, coinvolgendo città chiave e provocando vittime da entrambe le parti. Una spirale di escalation che minaccia di destabilizzare ulteriormente una regione già fragile. La situazione resta critica e in continua evoluzione, lasciando il mondo in ansiosa attesa di sviluppi futuri.

Dopo l'attacco di Israele e la risposta dell' Iran, lo Stato ebraico ha ripreso i raid contro la Repubblica Islamica nella serata del 13 giugno. E la replica di Teheran, dove ci sono state esplosioni nei distretti di Hakimiyeh e Tehranpars, così come all'aeroporto internazionale Mehrabad e nelle città di Isfahan e Kermanshah, non si è fatta attendere. Sirene d'allarme sono scattate a Tel Aviv in seguito al lancio di missili dall'Iran verso Israele. Esplosioni anche a Gerusalemme. Edifici distrutti a Ramat Gan. Ormai è guerra aperta tra le due potenze mediorientali. Nello Stato ebraico sale il bilancio di morti e feriti, mentre l'Idf annuncia il richiamo della 146ma Divisione di Riserva, insieme alle brigate di riserva "Iron Fist" e "Etzioni", affinché fungano da forze di supporto per «vari scenari» al confine settentrionale con Libano e Siria.

